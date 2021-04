Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Feuer am Ostersonntag in Lübbecke – zwei Personen in Krankenhaus gebracht - Haus zunächst unbewohnbar

Lübbecke – WB -

Von Arndt Hoppe

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Felix-Dahn-Weg musste die Lübbecker Feuerwehr am Ostersonntag in den späten Abendstunden ausrücken. Zwei Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht, alle übrigen Mitbewohner aus dem Gebäude, in dem 14 Parteien leben, konnten das Haus unbeschadet verlassen.