Am Thing 12 - rechts oder links?

Lübbecke-Blasheim – WB -

Von Arndt Hoppe

Es ist schon eine kuriose Konstellation von Gebäuden, die den Blasheimer Holger Obst ein ums andere Mal vor Probleme stellt. Er wohnt in einem kleinen Einfamilienhaus in der Straße Am Thing. Es hat die Hausnummer 12. Doch direkt gegenüber liegt ein Mehrfamilienhaus, das dieselbe Nummer 12 trägt. Nur dass es sich dabei um das Haus Schulstraße 12 handelt. „Da kommt es immer wieder vor, dass Suchende die Adresse verwechseln“, sagt Holger Obst.