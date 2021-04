Von Pro-E profitieren auch die Vereine

„Wir möchten allen Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative zu ihrem derzeitigen Energielieferanten anbieten“, sagte Bürgermeister Marko Steiner, er ist gleichzeitig Geschäftsführer von Pro-E, am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs. „Attraktive Strom- und Gaspreise sind für uns selbstverständlich. Gleichzeitig gibt es bei uns einen kompetenten und persönlichen Vor-Ort-Service.“ Pro-E hat nämlich ein eigenes Kundenbüro, zu finden an der Rathausstraße 11. Die Öffnungszeiten sind derzeit dienstags von 8 bis 13 und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. In Corona-Zeiten bietet sich eher ein telefonischer Kontakt an, die Nummer: 05742/9799010.