Ein Bagger ist nämlich zurzeit in Nettelstedt auf dem Gelände an der Stillestraße in Aktion getreten, wo das Wohnprojekt „Dorf im Dorf“ verwirklicht werden soll. Eine ganze Menge Erde ist dort bewegt worden und zum Teil zu großen Wällen aufgetürmt worden. Doch bekanntlich ist das Thema noch lange nicht in einem Planungsstadium angekommen, in dem mit dem Bau begonnen werden könnte. Das bestätigt auch Lübbeckes Baudezernent Ingo Ellerkamp auf Anfrage dieser Zeitung. Mit dem Baubeginn für das Projekt Dorf im Dorf könne das auf keinen Fall zu tun haben. „Das kann ich ausschließen.