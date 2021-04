Die formalen Mängel verschwinden

Lübbecke (WB) -

Von Stefan Lind

Die Bauarbeiten für das Neubauprojekt am Westertor sind längst in vollem Gange, allerdings galt für den begleitenden Bebauungsplan bislang eine Einschränkung: Das Oberverwaltungsgericht hatte ihn aufgrund von Verfahrensmängeln außer Kraft gesetzt – zunächst in einem Eilverfahren Ende Dezember 2020, jetzt auch im Hauptverfahren, wie Anfang der Woche bekannt wurde. Damit aber künftig alles wieder seine Richtigkeit hat, hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung am Mittwoch einen erneuten Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss auf den Weg gebracht.