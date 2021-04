200 solcher Apparate will die Stadt anschaffen, wie Dezernatsleiter Philipp Knappmeyer am Donnerstagabend im Hauptausschuss der Stadt berichtete. Kostenpunkt: insgesamt 20.000 Euro. „Wir haben durch Rücksprache mit den Schulleitungen den Bedarf ermittelt, wie viele Geräte wir benötigen“, sagt Knappmeyer am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Nach der Rückmeldung aus den Schulen müssten nur etwa 160 angeschafft werden.“ Sein Fachbereich habe Informationen zu den verschiedenen Messgeräten recherchiert. Demnach liege der Preis bei 100 Euro pro Stück, so dass nur 16.000 Euro an Kosten anfallen würden. Die Anregung für diese Beschaffung kam aus den Reihen der Lübbecker CDU-Fraktion. Denn nicht erst seit der Entscheidung der Landesregierung, am kommenden Montag, 19. April, in NRW wieder mit dem Präsenzunterricht (zumindest im Wechselunterricht) zu beginnen, beschäftigen sich Lübbecker Kommunalpolitiker mit der Frage, wie der Besuch der Kinder in den Schulen möglichst sicher gestaltet werden kann.