Der Sieben-Tage-Inzidenzwert der laborbestätigten Covid-19-Fällen ist am Wochenende unter die Marke von 165 gesunken. Er betrug am Samstag 161,7 und am Sonntag 157,5. Von dieser 165er-Schwelle hängt es nach den Regeln der Bundesnotbremse ab, ob die Schulen im Kreis weiterhin im Präsenzunterricht bleiben dürfen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den einzelnen Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 237 (Vergleich zu Samstag +11)

Espelkamp 133 (+2)

Hille 48 (+1)

Hüllhorst 69 (+1)

Lübbecke 133 (+5)

Minden 408 (+24)

Petershagen 93 (+5)

Porta Westfalica 160 (+4), Preußisch Oldendorf 56 (+1)

Rahden 48 (+3) und

Stemwede 38 (+2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke wurden am Sonntag 39 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon zehn auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier Personen werden künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, werden insgesamt 17 an Covid-19 Erkrankte versorgt, 16 befinden sich auf der Intensivstation (alle in Isolation), eine Person befindet sich auf Normalstation.