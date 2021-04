Senkung der Kreisumlage geplant

Hintergrund für die Entlastung ist unter anderem der Überschuss des Kreises in Höhe von etwa 10,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2020. Die Städte und Gemeinden begrüßten inzwischen den geplanten Schritt des Kreises. Gleichzeitig gibt es Kritik. So weisen die Kommunen darauf hin, dass die Möglichkeit zur Generierung eines außerordentlichen Ertrags durch das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz sowohl im Nachtragshaushalt 2021 als auch im Jahresabschluss 2020 nicht genutzt werde, obwohl dies zu einer nochmaligen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen führen würde. „So sieht der Nachtragshaushalt 2021 zusätzliche coronabedingte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von etwa 1,6 Millionen vor“, schreiben die Bürgermeister. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kreishaushaltes 2020, wonach dieser laut aktueller Prognose gegenüber der Haushaltsplanung auf mehr als zehn Millionen Euro Jahresüberschuss ansteigen werde und einer voraussichtlichen Ausgleichsrücklage von rund 42 Millionen Euro zum Ende 2020, wäre sicherlich auch eine weitergehende Senkung der Kreisumlage möglich gewesen, so die Ansicht der Städte und Gemeinden. Mittelfristig Erhöhung der Umlage „Wir erkennen aber das Bemühen des Kreises an und erwarten, dass dieser Weg in der Zukunft konsequent weitergegangen wird“, heißt es.