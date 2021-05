In einem Video, das dieser Zeitung vorliegt, ist zu erkennen, dass auf dem Parkplatz vor dem Gebäude im Stadtteil Werfen Dutzende Autos abgestellt sind. Den Nummernschildern nach stammen viele der Fahrzeuge aus dem Nachbarkreis Minden-Lübbecke. „Hatte das alles seine Richtigkeit? Darf mit so vielen Teilnehmern ein Gottesdienst in einem Bethaus gefeiert werden?“, fragt sich nun ein Bünder, der seinen Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen will. Erst vor einigen Wochen war bei einer Hochzeit im Bethaus der Mennoniten-Brüdergemeinde in Versmold (Kreis Gütersloh) mit 190 Teilnehmern gegen Corona-Auflagen verstoßen worden.