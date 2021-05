Folgende Zahlen an aktiven Fälle sind in den einzelnen Kommunen im Kreisgebiet zu verzeichnen:

Bad Oeynhausen 211 (im Vergleich zum Vortag -5)

Espelkamp 132 (-2)

Hille 83 (+1)

Hüllhorst 74 (+/-0)

Lübbecke 154 (-1)

Minden 565 (+5)

Petershagen 126 (+3)

Porta Westfalica 172 (-1)

Preußisch Oldendorf 47 (+/-0)

Rahden 47 (-1)

Stemwede 46 (+5).

Bei den Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 34 an Corona Erkrankte behandelt, davon elf auf der Intensivstation in Minden. Vier von ihnen werden künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 16 Patienten versorgt. 15 Personen befinden sich auf der Intensivstation, eine Person isoliert auf Normalstation.

In drei Alten- und Pflegeheimen im Kreis gibt es aktuell bestätigte Corona-Fälle. Dort sind insgesamt 29 Bewohner und acht Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert.

Corona-Infektionen gibt es aktuell auch in elf Kitas, insgesamt sind zehn Kinder und drei Mitarbeitende betroffen. Im Kreisgebiet sind außerdem, verteilt auf 41 Schulen, insgesamt 59 Schüler und vier Lehrkräfte infiziert.

Neue Personengruppen

Der Kreis weist darauf hin, dass inzwischen mehr als 100.000 Menschen im Kreis mindestens eine Corona-Impfung erhalten haben.

Zudem können jetzt weitere Personengruppen der Priorität 3 einen Termin im Impfzentrum des Kreises in Hille-Unterlübbe buchen:

- Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren

- Eltern von schwer erkrankten Minderjährigen

- Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten

- Lehrkräfte und andere Beschäftigte an weiterführenden Schulen

- Beschäftigte im Justizvollzug mit Gefangenenkontakt

- Gerichtsvollzieher und -vollzieherinnen

- Beschäftigte in den Servicebereichen der Gerichte und Justizbehörden

- Richter und Richterinnen

– Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

- Beschäftigte im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz.