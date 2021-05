Familie Rieke ist noch mittendrin im Umbau ihres Heims, das sie 2019 erworben hat. Das Haus sei zwar alt – Baujahr 1933 – aber in schöner Lage, wie die Riekes finden, und gut nach ihren Vorstellungen herzurichten. Außerdem gab es für die einstigen Espelkamper auch einen finanziellen Anreiz: Über das Programm „Jung kauft Alt“ konnte ein Zuschuss der Stadt die Baufinanzierung versüßen. „Aber ein Jahr später kam dann das böse Erwachen“, sagt Sabrina Rieke. „Womöglich das Dreifache müssen wir an die Stadt zurückbezahlen – für die Straße.“ Die Riekes wie auch ihre etwa ein dutzend Nachbarn sind von der Stadt informiert worden, dass der Schwalbenweg 2024 ausgebaut werden soll. So sollen sie sich auf die Belastung vorbereiten können, in einer Anliegerversammlung 2023 würden Details vorgestellt.