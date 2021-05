Die Futterkasse will gefüllt sein

An der B 65, direkt westlich des Blasheimer Marktplatzes, hat die Schaustellerfamilie – im wahrsten Sinn des Wortes – ihre Zelte aufgeschlagen. Schon von weitem sieht man die leuchtend roten Zeltdächer, welche die Tiere des Schaustellerbetriebes vor Wind und Regen schützen. Die zwölf Mitglieder des Familienbetriebes leben in ihren Wohnwagen, in direkter Nachbarschaft zu den Pferden und Ponys.