Dank einer Förderung über 1,07 Millionen Euro muss die Stadt voraussichtlich nur 140.000 Euro beisteuern. Doch der Verkehrsclub VCD hat jetzt den Fördergeber aufgefordert, diesen bereits zugesagten Zuschuss zu stoppen. Die Folge wäre, dass die Stadt die finanzielle Lücke schließen müsste. NWL hält an Förderung fest Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) hatte im September 2019 den Millionen-Zuschuss für den neuen Busbahnhof bewilligt. NWL-Sprecher Uli Beele bestätigte jetzt dieser Zeitung, dass der VCD schriftlich gefordert habe, den Zuwendungsbescheid zurückzunehmen. „Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass sich ein Lobbyverein in ein laufendes Förderverfahren einbringt“, sagte Beele. Auch sei eine Dienstaufsichtsbeschwerde angekündigt worden, sollte an der Förderung festgehalten werden. Selbstverständlich sei der Sachverhalt geprüft worden, so der NWL-Sprecher.