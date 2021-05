Krise für Neustrukturierung genutzt

Das Unternehmen veranstaltete Anfang Mai sein Open House, bei dem die Themen Digitalisierung, technische Neuheiten und individuelle Lösungen im Mittelpunkt standen.

Was anfangs als hybrides Event geplant war, wurde aufgrund hoher Inzidenzzahlen zu einer reinen Online-Veranstaltung. Doch dies tat dem Erfolg keinen Abbruch: Mehr als 250 unterschiedliche Kunden aus aller Welt nutzten die fünf Tage, um sich bei Vorträgen, virtuellen Firmenrundgängen, Expertenrunden und in persönlichen Gesprächen eingehend über die Produktneuheiten der Unternehmensgruppe zu informieren.

Hinter den Kulissen des Open House 2021 war viel Technik vonnöten. Foto: IMA

Nach einem mehr als positiven Start in das Jahr 2020 mit einem sehr guten Auftragseingang veränderte der April 2020 auch für IMA Schelling alles: Homeoffice, Kurzarbeit, Einbruch des Auftragseingangs und vor allem eine belastende Ungewissheit, was die Zukunft bringen würde. Doch schnell wendete sich das Blatt und ab September legten die Auftragseingänge wieder zu, da die Menschen in der Krise vermehrt in ihr Zuhause investierten und die Möbelbranche somit davon profitierte. Dennoch verzeichnete IMA Schelling im vergangenen Jahr mit einem Gesamtumsatz von 252 Millionen Euro einen Umsatzrückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr (299 Millionen Euro).

Die Zeit der Krise nutzte das Unternehmen mit den weltweit 1620 Mitarbeitern für eine Neustrukturierung der Geschäftsfelder. Gleichzeitig investierte IMA Schelling unter anderem in IT- und Digitalisierungstools sowie neue Bearbeitungsmaschinen für die eigene Fertigung, eröffnete neue Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Schweden und Litauen und trieb die Weiterentwicklung des Produktportfolios voran.

Die Ergebnisse dieser Produktentwicklungen wurden im Zuge des Open House 2021 präsentiert. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung, die über die Mediathek von IMA Schelling unter dem Link https://experience.imaschelling.com/neighbourwood/ abrufbar ist, zählten die Vorstellung der zukünftigen Softwarelandschaft „aimi“, das hochflexible Maschinenkonzept „hl 1“ für den Hochleistungszuschnitt sowie das vollautomatische Kantenhandling und die Präsentation der neuen Bohrmaschine „Imagic L1“ für die Losgröße-1-Fertigung. Expertenrunden zum künftigen Automatisierungsgrad der Möbelproduktion und Gastbeiträge von Kooperationspartnern rundeten das Angebot ab. Dabei waren die Live-Runden rund um die technischen Neuheiten am beliebtesten bei den Teilnehmern, die vor allem aus den europäischen Kernmärkten von IMA Schelling stammten. Doch trotz Zeitunterschied schalteten sich auch zahlreiche Kunden aus Asien und Amerika zu.

Die Teilnehmer, von denen jeder an mindestens drei Sessions teilnahm, waren mehr als angetan von der Veranstaltung. Und das nicht nur von den vorgestellten Neuheiten, sondern auch von der professionellen Durchführung des gesamten Events. „Wir waren absolut beeindruckt von der Veranstaltung. Es war ein wirklich spannendes und sehr lehrreiches Event“, bestätigte Patrik Riedi, Leiter Maschinensaal von der Jutzler AG aus der Schweiz.

„Der Online-Charakter des Open House hat es vielen internationalen Fachleuten ermöglicht, an der Veranstaltung teilzunehmen. Das wäre andernfalls in diesem Umfang sicher nicht möglich gewesen“, meint An­dreas Bischoff, CSO bei IMA Schelling. Wolfgang Rohner, CEO der IMA Schelling Group, ergänzt: „Wir sind mehr als zufrieden mit Ablauf und Ergebnis. Obwohl es sich um ein rein digitales Event handelte, war der fachliche Austausch in Intensität und Niveau sehr hoch. Aber natürlich freuen wir uns auch wieder mit unseren Kunden gemeinsam an einem Tisch zu sitzen.“