VCD will alten ZOB zurückhaben

In einer entsprechenden Pressemitteilung des Kreisverbandes Minden-Lübbecke Herford weist der Verband auch die Kritik von Bürgermeister Frank Haberbosch am Verhalten des VCD zurück.

Vorwurf der klimaschädigenden Stadtentwicklung

Nachdem bekannt geworden war, dass der VCD die Rücknahme der Millionen-Förderung für den neuen Busbahnhof fordert , hatte sich der Bürgermeister gegenüber dieser Zeitung empört geäußert. Mitglied im VCD-Landesvorstand Lennart Lüders – zugleich auch Mitglied im Kreisvorstand des VCD in Minden-Lübbecke – stellt klar: „Die Kritik von Bürgermeister Haberbosch am VCD geht am Thema vorbei.“ Sie ignoriere die vom VCD als klimaschädigend beurteilte Stadtentwicklung im Kern von Lübbecke, die im Bebauungsplan Westertor zum Ausdruck komme. Lüders: „Nun sieht es so aus, als müssten die Stadtplaner von Lübbecke erst über Gerichte und Urteile von der verfehlten Zielsetzung ihres Tuns abgebracht werden.“

Ähnlich wie das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung von 2019 sei auch der B-Plan Westertor rechtswidrig. Damit sei aus Sicht des VCD die Rechtsgrundlage für die Zerstörung des ZOB am Papendiek entfallen. Lüders weiter: „Daher fordert der VCD nun die Wiederherstellung des ZOB Lübbecke am Papendiek mit allen Funktionalitäten.“ Insbesondere die Barrierefreiheit beim Umsteigen für Mobilitätseingeschränkte und auch für Fahrgäste mit Seheinschränkung. „Das alles werden die Bushaltebuchten am Niederwall nie leisten können. Deshalb sind sie im Sinne des Förderrechts nicht zuwendungsfähig.“

VCD kritisiert Bebauungsplan

Der Fördergeber, der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) hat die Einwände des VCD bereits geprüft und wie berichtet an seiner Förderzusage festgehalten.

Der VCD argumentiert weiter, dass es sich beim B-Plan Westertor um eine städtische Fehlplanung zum Schaden des Busverkehrs und der Busfahrgäste handele. Und auch zum Schaden des Radverkehrs am Niederwall, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gestaltung des neuen Busbahnhofs war bereits häufig Thema in politischen Gremien der Stadt Lübbecke. Sie ist streitig diskutiert, dann aber mit breiter Mehrheit beschlossen worden. In der Bauausschusssitzung am morgigen Mittwoch, 19. Mai, um 17.30 Uhr soll es nun um den zugehörigen Bebauungsplan gehen. Diesen hatte die Stadt selbst als Ergänzung zum Bebauungsplan Westertor stets angekündigt und dieser war nun auch vom Oberverwaltungsgericht Münster eingefordert worden.

„Schildbürgerstreich“

Der VCD sieht den ZOB als Verlierer in einem „knallharten Verdrängungsprozess“: Das alte Parkhaus müsse zu Gunsten von Verkaufsfläche weichen, der ZOB am Papendiek wiederum zu Gunsten von Parkplätzen. „Die Verlierer sind die klimafreundlichen Verkehrsmittel Bus, Rad und das Zu-Fuß-Gehen“, schreibt der VCD und holt zu einem Rundumschlag aus: Die Stadt wolle dies alles zu Lasten der Steuerzahler organisieren, der Investor kaufe sich für kleines Geld von der Pflicht frei, Stellplätze zur Verfügung zu stellen, alles sei maximal intransparent verhandelt. Alles erinnere eher „an einen „Schildbürgerstreich als an eine verantwortlich und zukunftsfähig geführte Stadtplanung“. Und nun sollen für etwa 1,2 Millionen Euro neue Bushalte­buchten am Niederwall gebaut werden, während der voll funktions­fähige, aber mittlerweile abgerissene ZOB 2012 für weniger als 500.000 Euro hergestellt worden war.

Der VCD appelliert an den Bürgermeister: „Herr Haberbosch, stoppen Sie diese einseitig auto-fokussierte, klimaschädliche Stadtentwicklungspolitik. Ihre Zielsetzung ist nicht zukunftsfähig und hat daher auch planungsrechtlich keinen Bestand.“