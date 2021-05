Die Bauarbeiten an der Danzelstätte neigen sich dem Ende entgegen und so können sich die Lübbecker über ein weiteres Stück sanierter Innenstadt freuen. Doch derzeit ist vor allem Kritik zu hören. Nicht an der eigentlichen Straßenbaumaßnahme, wohl aber an der Bepflanzung: Kirschlorbeer ist flächendeckend vor dem Burgmannshof und an der Tanzpaar-Plastik gesetzt worden. Kritik im sozialen Netzwerk „Einfallslos“ ist noch einer der freundlicheren, sehr zahlreichen Kommentare dazu in der Facebook-Gruppe „Lübbecke interessiert mich!“. Andere äußern ihr Entsetzen oder sprechen von „hässlich“, „schreckliches Zeug“, „unnützes Gewächs“, „ganzjährig langweilig“ oder „trostlos“. Nur vereinzelt gibt es Verständnis für gepflegtes Aussehen. Auch eine Leserin dieser Zeitung regt sich über die Bepflanzung auf.