Das hat am Mittwochabend der Lübbecker Bauausschuss mehrheitlich gegen die drei Stimmen der Grünen-Mitglieder beschlossen. Deren Antrag, in diesem Zusammenhang über eine Fußgängerampel abstimmen zu lassen, war gescheitert. Ursprünglicher Plan überprüft Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte in seinem Urteil zum Bebauungsplan für das Einkaufszentrum Westertor darauf hingewiesen, dass die dortigen Verweise auf den Nachbar-Bebauungsplan Busbahnhof sozusagen nicht ins Leere laufen dürften. Planer Hans-Jürgen Hinrichsen aus Oldenburg sprach entsprechend in der Sitzung auch von einer „engen Verklammerung zwischen beiden Bebauungsplänen“. Und weil die veränderte Festsetzung der Parkplätze als öffentliche statt private Flächen schon Auswirkungen auf den Westertor-Bebauungsplan inklusive neuerlicher Offenlegung hatte, sollte nun der Bebauungsplan Busbahnhof ebenfalls noch einmal unter die Lupe genommen werden.