Und ein beträchtlicher Teil davon soll auf die hohe Kante gelegt werden. Doch in Zeiten, in denen Banken für größere Summen auf dem Konto sogar Gebühren verlangen, ist das gar nicht so einfach. Finanzdezernent Dirk Raddy hat dem Lübbecker Finanzausschuss nun ein Modell für die Anlage von möglicherweise zehn Millionen Euro vorgeschlagen: eine Richtlinie, die genau festlegt, nach welchen Grundsätzen die Stadt ihr Geld bei Banken oder im Kapitalmarkt anlegt. „Der Grundsatz lautet ‚Sicherheit vor Rentabilität‘“, betonte Raddy. Wohl wissend, dass die Stadt Lübbecke vor elf Jahren schon einmal einen Millionenverlust aus hochriskanten Zins-Geschäften der Wirtschaftsbetriebe WBL hinnehmen musste.