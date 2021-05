Damit sind Kosten in Höhe von 80.000 Euro verbunden, die als außerplanmäßige Mittel im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt werden müssten. Nach Finanz- und Hauptausschuss muss nun nur noch der Stadtrat seine Zustimmung geben. Doch das Dach der Stadtschule ist nur eines von vielen auf städtischen Gebäuden, für die die Nutzung von Photovoltaik (PV) in Frage kommt. Das hatte Finanzdezernent Dirk Raddy in der vorausgegangenen Ratssitzung in einem Sachstandsbericht dargestellt. „Der Energieatlas NRW hat bereits 2018 das Potenzial an Stromertrag für die Stadt Lübbecke insgesamt errechnet.