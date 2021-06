Das Rathaus ist schon „drin“

Mit einem sogenannten Lichterfest hat am Dienstagabend der Internetdienstleister Greenfiber gemeinsam mit der Stadt Lübbecke und den Stadtwerken das Beratungsbüro in der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle eröffnet und damit den Vermarktungsendspurt für den Glasfaserausbau eingeläutet. Damit bald ganz Lübbecke von schnellem Internet profitieren kann, so die Botschaft aller Beteiligten. Das sommerliche Wetter und die sinkenden Corona-Fallzahlen haben sogar ein kleines Fest vor dem Rathaus möglich gemacht – mit Bierbänken und Würstchengrill auf dem Parkdeck. Einlass war aber nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene.