Impfungen weiterhin nur mit Termin

„Menschen ohne Termin können keine Impfung erhalten“, sagt Kreispressesprecher Florian Hemann. Momentan sei es nicht möglich, weitere Terminfenster freizuschalten, weil den Impfzentren nicht die entsprechenden Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen und die vorhandenen Dosen derzeit ausschließlich für Zweitimpfungen verwendet werden können.

„Das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in dieser Woche noch einmal deutlich gemacht, dass dies bis mindestens Mitte Juni 2021 der Fall sein wird und in den 53 Impfzentren so lange keine Termine für Erstimpfungen zur Verfügung stehen werden“, teilt Florian Hemann mit. Die bereits gebuchten Termine für Zweitimpfungen blieben davon unberührt und fänden weiterhin statt. „Sobald dem Kreis wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht und Terminbuchungen möglich sind, werden wir darüber informieren.“