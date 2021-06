Endlich wieder Live-Kultur!

Ähnlich wie bei der „Sommerbühne“, die von 2015 an unter freiem Himmel auf dem Hof am Alten Amtsgericht tolle Konzerte mitten in Lübbecke erlebbar machte, sind auch bei der Kulturbühne im Hof wieder verschiedene Genres im Angebot. Den Auftakt macht am Freitag, 23. Juli, 20.30 Uhr. die Richie Arndt Band. Es folgt am Samstag, 24.