Von Klaus Gosmann

Minden (WB). Schweißtreibende Tanzschritte wie sie ihm sein früherer Bandboss James Brown in der zweiten Hälfte der Sixties abverlangt hatte, mutet sich der Saxofonist Pee Wee Ellis mit 77 Jahren nicht mehr zu: Mächtig in die Beine geht seine zwischen Funk und Jazz zu verortende Musik allerdings immer noch. Kein Wunder, gilt er doch als einer der Architekten des James-Brown-Sounds. So auch jetzt bei seinem Gastspiel im mit 180 Besuchern gut gefüllten Jazz-Club Minden.

Begleitet wurde der Amerikaner dabei von seiner hochkarätigen Band Funk Assembly, die mit dem exzellenten Trompeter und Flügelhornspieler Gary Winters einen zusätzlichen, zuvor unangekündigten Instrumentalisten in ihren Reihen aufwies.

(Soul-)Jazz mit funky Untertönen und jeder Menge Solisteneinlagen, die aber stets im Dienste des Gruppensounds standen: So bereiteten Ellis, Winters, der Schlagzeuger Guido May, die langjährigen »Passport«-Mitglieder Patrick Scales (Bass) und sein Bruder Martin (Gitarre) sowie der statt des ursprünglich verpflichteten ex-Sting-Keyboarders Jason Rebello an den Tasten sitzende Gareth Williams den Besuchern ein unvergessliches Konzert.

Zu den Glanzlichtern des Abends gehörten Herbie-Hancocks-Klassiker »Cantaloupe Island«, das meditativ-melodieselige »Inarticulate speech of the heart« aus der Feder von Ellis’ früherem Arbeitgeber Van Morrison und das mit karibisch-sonnigem Flair aufwartende »My neigh­bourhood«. Zwischendurch forderte Ellis die Zuhörer zum Mitsingen einer seiner Saxofonläufe auf und freute sich spitzbübisch, als der kollektive Versuch alles andere als perfekt ausfiel. Schließlich gab der bestens gelaunte Bandleader den Besuchern noch einen Rat mit auf den Weg: »Make it funky!« Wird gemacht.