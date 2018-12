Der Kreistag in Minden hat den Haushalt 2019 verabschiedet. Foto: dpa

Von Hans-Jürgen Amtage

Lübbecke/Minden (WB). Der Kreistag hat am Montagabend mit großer Mehrheit den Kreishaushalt 2019 verabschiedet. Gegen den gut eine halbe Milliarde Euro umfassenden Etat stimmten die drei Mitglieder der gemeinsamen Fraktion von AfD und Unabhängigen Bürgern (UB) sowie ein Mitglied der CDU-Fraktion. Fünf Kreistagsabgeordnete enthielten sich der Stimme.

Mit der Verabschiedung der Haushaltsatzung des Kreises Minden-Lübbecke wird der Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage auf 36,82 Prozentpunkte festgesetzt. 0,17 Prozentpunkte mehr als im laufenden Haushaltsjahr. Ursprünglich hatte Kreiskämmerer Jörg Schrader in den Etatentwurf 37,82 Prozentpunkte geschrieben, was bei den Kommunen aber auch in der Kreispolitik auf heftige Kritik stieß. Für die elf Städte und Gemeinden im Mühlenkreis bedeutet die aktuelle Umlage eine Belastung von insgesamt rund 180 Millionen Euro. Der Hebesatz zur differenzierten Kreisumlage für das Kreisjugendamt wurde auf 16,12 Prozentpunkte festgesetzt.

4,9 Millionen Euro Kreditaufnahme

Im Ergebnisplan weist der Kreisetat für das kommende Haushaltsjahr Erträge von gut 513 Millionen Euro aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 518 Millionen Euro gegenüber. Um die Liquidität des Kreises nicht zu gefährden, wird eine zusätzliche Kreditaufnahme von 4,9 Millionen Euro erforderlich. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf etwa 6,8 Millionen Euro festgesetzt. Davon entfallen 1,9 Millionen Euro auf das Landesprogramm »Gute Schule 2020«.

Landrat Ralf Niermann erinnerte in seiner Rede zur Haushaltsverabschiedung an die Finanzierungslücke von 16,4 Millionen Euro, die noch Anfang Oktober bestanden habe. Diese sollte mit der Erhöhung der Kreisumlage auf 37,82 Prozentpunkte ausgeglichen werden. »Dieses Ergebnis der Haushaltsplanungen hat uns als Verwaltung zunächst natürlich große Sorgen gemacht.«

6,2 Millionen Mindererträge im Amt Pro Arbeit

Ebenso wie die Verwaltung habe sich auch die Politik auf die Suche nach Möglichkeiten gemacht, den Kreisumlagebedarf zu senken. Alle Beteiligten befänden sich dabei im Spannungsfeld zwischen dem wohl verstandenen Interesse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und den finanziellen Möglichkeiten und der Leistungsfähigkeit des Kreises, so Niermann. Mitten in die Planungen sei dann noch »eine richtig schlechte Nachricht geplatzt«: Mindererträge von fast 6,2 Millionen Euro im Amt Pro Arbeit.

Der Landrat erinnerte aber auch an die Liste der Investitionen. 16,1 Millionen Euro für Hochbaumaßnahmen, 32,3 Millionen Euro für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen. Davon 27 Millionen Euro für den Breitbandausbau, der von der öffentlichen Hand refinanziert wird. So seien für das Jahr 2019 insgesamt 59 Millionen Euro an Investitionsausgaben geplant.

Beckschewe kritisiert Kommunikation

In ihren Haushaltsreden verwiesen alle Fraktionssprecher auf die Diskussion über die Kreisumlage. Dabei wurde immer wieder die Vorgehensweise des Kreises kritisiert. »Hier ist noch reichlich Luft nach oben, wenn es um die Kommunikation geht«, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Detlef Beckschewe. Thematisiert wurde in nahezu allen Reden auch die Situation der Mühlenkreiskliniken (MKK) mit dem gescheiterten Medizinkonzept und den personellen Konsequenzen, die nun in der Trennung von der stellvertretenden Konzernchefin Kristin Drechsler mündete.

Einem verbalen Rundumschlag des Mitgliedes des Fraktionsbündnisses von AfD/UB-UWG, Matthias Beyer, gegen Landrat Ralf Niermann trat Kurt Riechmann (FWG/Piraten) unter dem Beifall des Kreistages entgegen: »Es ist beschämend, ein Amt so nieder zu machen.«

FWG-Antrag abgelehnt

Vor der Haushaltsverabschiedung lehnte der Kreistag bei acht Ja-Stimmen von FWG/Piraten und Bündnisgrünen einen Antrag der FWG ab, die allgemeine Kreisumlage um 0,17 Prozentpunkte zu senken. Die Senkung hätte den Kommunen eine Minderbelastung von etwa 700.000 Euro gebracht.