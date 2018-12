Minden/Lübbecke (WB). Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat Europa erreicht und ist mit dem letzten Ausbruch in Belgien vom September 2018 noch einmal deutlich näher an Deutschland und damit auch den Kreis Minden-Lübbecke gerückt. Bislang ist die Seuche noch nicht in Deutschland aufgetreten, aber eine Einschleppung wird nach Einschätzung des Kreisveterinäramtes immer wahrscheinlicher.