19 Verkehrsunfälle ereigneten sich laut einer Mitteilung von Dienstag kreisweit bereits am Vormittag. In vier Fällen flüchteten die Unfallverursacher.

Der Grund für diese Häufung ist wohl in Weihnachtseinkäufen zu sehen. Die Parkplätze und die Zufahrten zu Lebensmittelgeschäften waren am frühen Vormittag teils überfüllt. Allein in Minden ereigneten sich insgesamt zehn Verkehrsunfälle im Umfeld dieser Märkte.

»Im Verlauf des Abends und in der Nacht zum ersten Weihnachtstag kam es vermehrt zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten«, bilanziert die Polizei in Minden: In Minden-Haddenhausen stritten sich zwei betrunkene Brüder so heftig, dass die Polizei gerufen wurde. Einer der Männer ließ sich nicht beruhigen und kam ins Polizeigewahrsam. Dabei leistete er Widerstand. Neben einer Strafanzeige wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

In Minden-Bärenkämpen randalierten zwei Männer, die Alkohol getrunken und andere Drogen genommen hatten. »Da auch diese durch die hinzugerufene Polizei nicht zu bändigen waren, wurden sie ebenfalls dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.« Die Männer hatten zudem Betäubungsmittel bei sich, so dass auch noch ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

In Porta Westfalica-Holzhausen randalierte ein stark alkoholisierter Mann vor dem Haus seiner Ex-Partnerin. Er wurde in Gewahrsam genommen. Zudem erhielt er eine Strafanzeige.

In Porta Westfalica-Lerbeck griff ein Sohn unter Drogeneinfluss seine Eltern an. Die Polizei: »Nur mit großer Mühe konnten die Beamten den Sohn überwältigen und fixieren. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er noch in der Nacht in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses in Lübbecke zwangseingewiesen.«

Zufällig vorbeifahrende Polizeibeamte beobachteten vor einer Diskothek im Werrepark in Bad Oeynhausen eine Schlägerei zwischen zwei Personen. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen eine Person zwei Haftbefehle bestanden. Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

In Bad Oeynhausen und Porta Westfalica verursachten Autofahrer jeweils einen Unfall und flüchteten anschließend von der Unfallstelle. In Porta Westfalica wurde eine Straßenlaterne um. In Bad Oeynhausen wurde ein geparktes Auto angefahren. Beide Fahrzeugführer wurden ermittelt. Da der Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss bestand, wurden jeweils Blutproben entnommen.