Minden (WB). Ein 52 Jahre alter Mann soll in der Silvesternacht in Minden im Streit einen 20 Jahre alten Bekannten mit einem Messer niedergestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt, schwebte aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Viel Arbeit hatte Polizei im Mühlenkreis generell: Insgesamt rückte die Polizei zu 140 Einsätzen in der Silvesternacht aus, darunter zu zwölf Ruhestörungen. Zu 13 Einsätzen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern wurde die Polizei gerufen, ebenso zu sechs Schlägereien und zehn randalierende Personen. Zwei alkoholisierte Personen wurden zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht.

Die Bilanz der Polizei im Überblick:

Auf Bekannten eingestochen

In Minden-Dankersen, Bachstraße, feierte gegen 23 Uhr eine Personengruppe auf der Straße. Ein 52-jähriger Tatverdächtiger aus Minden stach dabei mit einem Messer auf seinen 20-jährigen Bekannten ein und verletzte ihn dabei schwer. Er musste im Johannes-Weßling-Klinikum ärztlich versorgt werden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Beamte nahmen den stark alkoholisierten Täter fest. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Motivs dauern an. Der Geschädigte schwebt nicht in Lebensgefahr.

Mehrere Schlägereien

Die Polizei musste zudem bei mehreren körperlichen Auseinandersetzungen eingreifen: Bei einer Schlägerei im Werre Park wurde gegen 2 Uhr ein 36-Jähriger Person durch Gesichtsschläge verletzt.

Ebenfalls um 2 Uhr kam es auf dem Bayernring in Minden zuerst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 15-köpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer größeren Schlägerei mit insgesamt fünf leichtverletzten Personen.

Gegen 5 Uhr wurde eine 27-jährige Mindenerin auf der Portastrasse vor einer Diskothek durch einen Flaschenwurf im Gesicht getroffen und verletzt. Sie wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt.

Der Tatverdächtige wurde zunächst festgehalten, konnte sich aber losreißen und unerkannt flüchten.

Ebenfalls gegen 5 Uhr kam es in Espelkamp bei einer Silvesterparty vor einer Gaststätte in der Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen fünf Beteiligten. Polizeibeamte trennten die stark alkoholisierten Kontrahenten und beschwichtigten die Lage. Mindestens drei Beteiligte erlitten blutige Nasen.

Gewaltsamer Streit eines Paares

Nach verbalen Streitigkeiten eines jungen Pärchens auf der Schwerinstraße in Minden schlug und trat ein 25-jähriger Tatverdächtiger auf seine 20-jährige Freundin ein und verletzte sie dabei. Er wurde von Polizeibeamten festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seine Freundin wurde von den Beamten betreut.

Brände und Sprengungen

In Preußisch Oldendorf, Rathausstraße, und Bad Oeynhausen, Bergkirchener Straße, sprengten bis dato unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomaten in die Luft. Beide Automaten wurden total zerstört. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten.

Um 1.15 Uhr geriet eine Hecke auf der Gartenstraße in Preußisch Oldendorf, Bad Holzhausen, durch Feuerwerkskörper in Brand. Die Hecke brannte komplett ab. In Espelkamp brannten diverse Müllcontainer sowie ein Unterstand komplett aus. Offensichtlich waren Feuerwerksreste entsorgt worden und in Brand geraten. Auf der Hermannstraße in Minden brannte ebenfalls ein Müllcontainer.

Raser will schnell »nach Hause«

Um Mitternacht befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines BMW die Volmerdingsener Straße in Fahrtrichtung Bergkirchen. Er überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Ein ihm entgegenkommender Funkstreifenwagen konnte nur durch ein reaktionsschnelles Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Mit den Worten »Ich wollte nur schnell nach Hause«, versuchte er sich zu rechtfertigen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.