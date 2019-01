Minden (WB/OH). Die größte Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover will für 75 Millionen Euro eine neue Zentrale für 2200 Mitarbeiter am Stammsitz in Minden bauen.

Vorstandssprecher Mark Rosenkranz konkretisierte gestern mit seiner Ankündigung bei der Neujahrsansprache an die Belegschaft seit längerem bestehende Pläne. Grundsteinlegung soll möglichst im Frühjahr 2020 sein, die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

Derzeit arbeiten 1800 Mitarbeiter aus Verwaltung, Einkauf, Marketing, IT und Logistik in 16 Gebäuden an neun über das Mindener Stadtgebiet verteilten Standorten. In der neuen Dienstleistungszentrale sollen alle Abteilungen unter einem Dach zusammengeführt werden. Zudem soll dort Platz für 400 weitere Mitarbeiter entstehen.

Lagerhallen könnten Neubau weichen

Über den Standort der neuen Zentrale soll bis Mitte dieses Jahres Klarheit herrschen. Die Edeka favorisiert bislang ihr angestammtes Firmenareal an der Wittelsbacherallee, das der Größe von rund 20 Fußballfeldern entspricht. Dort könnten die nach der Verlagerung der Logistik an die A2 bei Lauenau fremdvermieteten Lagerhallen dem Neubau weichen. Sollte sich in Gesprächen mit der Stadt eine bessere Lösung finden, sei die Edeka dafür offen, hieß es am Montag. In die Sanierung der derzeitigen Filiale hätten 15 Millionen investiert werden müssen.

Die Edeka Hannover-Minden als umsatzstärkste Regionalgesellschaft im genossenschaftlichen Handelsverbund erlöste 2017 mit mehr als 73.000 Mitarbeitern 8,72 Milliarden Euro. Das zurückliegende Jahr sei »zufriedenstellend bis sehr gut gelaufen«, hieß es.