Die beiden 14-Jährigen, ein Junge und ein Mädchen, seien gegen 18.45 Uhr auf der Brüningstraße in Höhe des Schulhofes des Herdergymnasiums von zwei Jugendlichen angesprochen worden. »Diese verwickelten sie zunächst in ein Gespräch und forderten in der Folge von ihren Opfern unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Geld«, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Als die beiden Schüler nicht unmittelbar darauf reagierten, habe einer der beiden dem Mädchen mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin händigten die 14-Jährigen das mitgeführte Bargeld aus. Die beiden Täter seien dann in Richtung Hahler Straße geflüchtet.

Die Opfer schätzen die beiden Täter auf etwa 15 bis 16 Jahre. Einer von ihnen sei 1,60 Meter groß, schlank und trage dunkle Haaren. Zudem habe er eine Baseballmütze auf dem Kopf gehabt. Der zweite Jugendliche soll blonde Haare und breite Schultern gehabt haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Er habe eine beige-braune Jacke mit Brusttaschen, weiße Turnschuhe und eine Baseballmütze getragen. Beide sprachen deutsch ohne Akzent.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0571/88660 entgegengenommen.