Von Hans-Jürgen Amtage

Lübbecke/Minden (WB). Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist im Mühlenkreis auf einem historischen Höchststand angelangt. 126.801 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem solchen Beschäftigungsverhältnis zählte die Agentur für Arbeit (AfA) Herford in der aktuellsten Erhebung von März 2018.

Diese Zahl nannte am Donnerstag die Leiterin der AfA, Frauke Schwietert, bei der Vorstellung der Arbeitsmarktbilanz 2018 für den Kreis Minden-Lübbecke in der Geschäftsstelle in Minden. Der Höchststand weist 1462 Personen mehr aus als der Vergleichswert im März 2017. Ebenfalls auf einem hohen Stand der Durchschnitt der freien Arbeitsstellen, der im vergangenen Jahr bei 4774 Stellen lag. Acht Jahre zuvor, kurz nach der Wirtschaftskrise, betrug der Durchschnitt nur 922 Stellen. Aktuell sind 62 Prozent dieser freien Arbeitsplätze auf Fachkräfteniveau, wie Schwietert betonte.

Positive Gesamtentwicklung

Die positive Gesamtentwicklung am Arbeitsmarkt schlägt sich auch in der Zahl der Arbeitslosen nieder. Die Zahl der Betroffenen sank um 586 Personen (sieben Prozent) auf durchschnittlich 7836 Personen. Damit lag die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei 4,7 Prozent (2017: 5,1). Dabei ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Frauen und Männern mit jeweils sieben Prozent gleich hoch. Bei den Beschäftigten mit einem ausländischen Pass ist ein Rückgang um vier Prozent zu verzeichnen.

Sorgen bereitet der Agentur nach wie vor der hohe Anteil Langzeitarbeitsloser und Geringqualifizierter. Der Anteil an Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen liegt im Mühlenkreis mit 35,5 Prozent zwar deutlich unter dem Landeswert, doch gebe es häufig mehrere Vermittlungshemmnisse, sagte Frauke Schwietert. Dazu zählten mit einem Anteil von 63 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung, kein Hauptschulabschluss (36 Prozent), das Alter über 50 Jahren (40 Prozent) und Schwerbehinderungen mit acht Prozent. Als Chance, die Situation für Langzeitarbeitslose zu verbessern, betrachtet die Agentur für Arbeit das sogenannte Teilhabechancengesetz, für das der Bund insgesamt 4 Milliarden Euro zur Verfügung stellt.

Fachkräftemangel nicht in allen Branchen

Auch wenn das Thema Fachkräftemangel in aller Munde ist, so will Hanspeter Stegh, operativer Geschäftsführer der AfA, noch nicht in allen Branchen von einem Fachkräftemangel sprechen. Engpassberufe seien in der Region handwerkliche Berufe wie Tiefbau, Sanitär und Heizung, Mechatronik und Automatisierungstechnik. Ebenfalls betroffen ist der Bereich der Altenpflege.

Beim Blick auf die Vakanzzeit, die die Zeit beschreibt, um eine ausgeschriebene Stelle mit einer geeigneten Person zu besetzen, liegt der Durchschnitt im Kreis Minden-Lübbecke bei 138 Tagen, in NRW bei 143 Tagen. 2010 lag die Vakanzzeit bei 29 Tagen.

Folgen des demografischen Wandels

Durch den demografischen Wandel werde der Fachkräftemangel noch verstärkt, sagte Hanspeter Stegh. So geht etwa jeder fünfte Beschäftigte in den kommenden Jahren in den Ruhestand. »Um diese Entwicklung abzuschwächen, ist vor allem eines wichtig: die Offenheit, Kompromissbereitschaft und Flexibilität der Unternehmen.« Denn es gebe zahlreiche Potenzialgruppen, die die offenen Stellen besetzen könnten. Dazu zählten Jugendliche mit schwächeren schulischen Leistungen, Menschen, die nach der Familienzeit wieder in den Beruf einsteigen möchten, ältere Personen, Menschen mit Handicap und Zuwanderer.

Mit einer starken Dynamik schreite die Digitalisierung der Arbeitswelt voran, sagte Frauke Schwietert. Dabei ist nach Ansicht der Ideenwerkstatt der AfA, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, davon auszugehen, dass ebenso viele Berufe entstehen wie wegfallen. »Ein Nullsummenspiel.« Große Fortschritte gebe es besonders in der Sensortechnik und in der Robotik.