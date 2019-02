Minden (WB). Zwei Männer haben sich am Dienstag in der Mindener Innenstadt Zugang in die Wohnung einer 93-Jährigen verschafft und dabei mehrere Schränke durchwühlt.

In der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr klingelten die Männer bei der 93-jährigen Mindenerin in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. An der Tür gaben die Tatverdächtigen vor, die Heizung des Opfers überprüfen zu wollen, woraufhin die Bewohnerin den Männern Einlass gewährte. Diese baten die Seniorin in der Folge darum, im Badezimmer das Wasser laufen zu lassen.

Dieser Aufforderung kam die Bewohnerin nach. Daraufhin durchsuchten die Täter die Privaträume. Als das Opfer misstrauisch wurde, verließen die Unbekannten fluchtartig die Wohnung. Anschließend stellte sie fest, dass mehrere Schränke durchwühlt worden waren. Genaue Aussagen zur Beute können nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gegeben werden.

Generell warnt die Polizei davor, unbekannten Personen Zugang in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder Auskünfte zu Vermögensverhältnissen zu erteilen. »Seien Sie misstrauisch und wählen Sie im Zweifel immer den Notruf 110«, heißt es in der Mitteilung der Polizei.