Von Florian Weyand

Bielefeld/Minden/Bückeburg (WB). Neue Details vom Hochzeitskorso, der am Ostersamstag die Polizei in Bielefeld und im Kreis Minden-Lübbecke beschäftigte. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, sei die aus 15 bis 20 Autos bestehende Autokolonne einer türkischen Hochzeitsgesellschaft wegen ihrer Fahrweise einem Zeugen bereits im niedersächsichen Bückeburg aufgefallen.

Der Zeuge berichtete den Beamten am Samstag gegen 13.30 Uhr, dass einige Autofahrer auf der B65 in Bückeburg in Schlangenlinien gefahren seien, sodass ein Überholen nicht möglich war. Zudem sei der Konvoi mehrfach mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren, wobei an einigen der Autos die Warnblinkanlagen eingeschaltet wurden. Weiterhin seien aus einzelnen Fahrzeugen heraus türkische Fahnen gezeigt worden.

Die Fahrt ging weiter nach Porta Westfalica. Dort soll ein Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit über Sperrflächen gefahren sein und auf einer Kreuzung angehalten haben. Anschließend befuhr der Konvoi die Autobahn 2 in Richtung Bielefeld. Dort schritt die alarmierte Autobahnpolizei ein und stoppte die Gruppe an der Ausfahrt Bielefeld-Ost.

Anschließend haben die Beamten die Gruppe zwar nicht weiter zum Ziel nach Stadthagen (Kreis Schaumburg) begleitet, »aber im Blick« gehabt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. »Die Kollegen waren sensibilisiert und haben den Verkehr auf der Strecke verfolgt.« Ob Verkehrsverstöße oder auch Straftaten begangen wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei in Minden.