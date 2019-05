Minden (WB). Die Polizei musste am Donnerstagvormittag in Minden an der Königstraße mit zahlreichen Beamten und dem SEK zum Einsatz ausrücken. Durch einen richterlichen Beschluss konnten in einer Wohnung Schusswaffen, Schreckschusswaffen, verbotene Schlagwerkzeuge sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden.