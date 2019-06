Minden (WB). Unbekannte haben am späten Samstagabend die Einnahmen des Wez-Marktes an der Stiftsallee in Minden erbeutet. Zuvor hatten zwei Männer einen Mitarbeiter der Filiale nahe des Kreisels an der Zähringer Allee überfallen und ihn mit einer Schusswaffe bedroht und so den Schlüssel für das Gebäude entwendet. Während das Opfer gefesselt in einem Getreidefeld lag, räumte mindestens einer der Täter den Tresor leer.