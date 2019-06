Ein Polizeiwagen steht am Dienstagmorgen am Weserufer. Dort ist eine Leiche gefunden worden. Foto: Christian Müller

Minden (WB/cm/fs/fw). In der Weser bei Minden-Todtenhausen haben Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen eine Leiche geborgen. Ob es sich bei der toten Person um den seit Freitag vermissten taiwanesischen Austauschschüler handelt , ist noch unklar.

Um kurz nach sechs Uhr morgens ist die Feuerwehr vermutlich von Passanten zur Weser gerufen worden, die dort eine tote Person entdeckt hatten. Die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke hat den Einsatz mittlerweile bestätigt.

»Wir wissen aber noch nicht, um wen es sich handelt. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt«, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTs.

Derzeit sind Mitarbeiter der Kriminalpolizei vor Ort und untersuchen Leichnam und Umgebung. Nach Informationen dieser Zeitung gehen die Ermittler vor Ort aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um den vermissten Austauschschüler aus Taiwan handelt.

Weitere Informationen zum Polizeieinsatz an der Weser folgen.

18-jähriger Taiwanese wird seit Freitag vermisst

Der 18-jährige Austausschüler aus Taiwan war beim Baden in der Weser abgetrieben und wurde seit dem vermisst. Trotz einer groß angelegten Suchaktion mussten Rettungskräfte die Suche nach dem 18-Jährigen am Samstag erfolglos abbrechen.

Am Sonntag waren die Eltern des 18-jährigen Taiwanesen in Minden eingetroffen. Daher wurde die Promenade an der Weser für etwa zwei Stunden abgesperrt. Dort hatten die Eltern sowie weitere Personen die Möglichkeit, um ein buddhistisches Ritual zu Ehren des 18-Jährigen durchzuführen. Gegen 15 Uhr war die Zeremonie am Sonntag beendet und die Sperrung wurden aufgehoben.

Wie bereits berichtet, hielt sich der 18-Jährige am Freitag auf Einladung eines Rotary Clubs als Mitglied einer rund 60-köpfigen internationalen Gruppe von Austauschschülern zu einem Zeltlager an der Weser in Minden auf. Als er am frühen Abend zum Schwimmen ins Wasser gegangen war, trieb er plötzlich ab. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen gelang es nicht, den jungen Mann aus dem Wasser zu retten.