Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei Minden sowie der Feuerwehr Minden haben die Leiche am Dienstagmorgen geborgen. Foto: Christian Müller

Minden (WB). Traurige Gewissheit: Bei dem aus der Weser geborgenen Leichnam handelt es sich um den 18-jährigen Austauschschüler aus Taiwan, der am vergangenen Freitag beim Baden in der Weser abgetrieben und seitdem vermisst wurde. Das gab die Polizei am Dienstagnachmittag bekannt.