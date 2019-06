Die Polizei hat in Minden einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen.

Minden (WB). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde gegen einen 22-jährigen deutschstämmigen Beschuldigten am Mittwoch Haftbefehl durch das Amtsgericht Bielefeld wegen des Verdachts der Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall erlassen. Die Tat soll sich am Sonntag, 16. Juni, gegen 5 Uhr im Bereich der Mindener »Verkehrsbirne« ereignet haben.