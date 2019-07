Minden (WB). Großer Andrang im Potts Park in Minden: Anlässlich seines 50. Geburtstags in diesem Jahr hatte der Freizeitpark 20 Gruppen, 100 Familien sowie Nachbarn zu einem kostenlosen Besuch eingeladen.

Aufgrund der großen Anzahl an Bewerbungen für den »potts park-FR€Itag« entschied eine Jury aus Vertretern von Lebenshilfe Minden, Freiwilligen-Agentur Minden und Eltern-Telefon OWL, wer zu einem kostenlosen Besuch eingeladen wurde.

Die 1500 Ausgewählten genossen die Attraktionen in vollen Zügen, etwa den Turbo-Drachen oder den Gesteinspfad. Eine offizielle Jubiläumsfeier für geladene Gäste wird es an diesem Freitag geben. In der Saison 2018 besuchten erstmals mehr als 250.000 Gäste Potts Park, teilt das Unternehmen mit. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Familien mit Kindern im Alter von bis zu 13 Jahren. Informationen unter www.pottspark-minden.de.