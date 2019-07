So soll sich der Raubüberfall nach Polizeiangaben auf eine Tankstelle an der Lübbecker Straße in Minden-Rodenbeck zugetreten haben. Demnach habe die Bande am Freitag gegen 20.45 Uhr den Verkaufsraum betreten, den 24-jährigen Angestellten mit einem Schlagstock und einem Messer bedroht. Mit dem Geld aus der Kasse seien sie dann geflohen.

»Nach erfolgreichen Ermittlungen konnten sie in einer Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden«, hieß es von der Polizei. Die Tatverdächtigen sind im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Der Angestellte erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.