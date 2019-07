Minden/Lübbecke (WB/hjA). 50 Jahre individueller Spaß und seit jeher pädagogisch wertvoll. So präsentiert sich Potts Park auch im Jubiläumsjahr. Am Freitag lud der geschäftsführende Gesellschafter des Familienunternehmens, Henrik Pott, zur Feierstunde. Mehr als 100 Gäste folgten der Einladung und gingen ein wenig auf Zeitreise.

»Heute reden alle vom Stromsparen. Wir haben von vornherein gar nicht erst groß auf Stromverbrauch gesetzt.« Henrik Pott beschrieb in seinem Rückblick auf fünf Jahrzehnte Potts Park mit wenigen Worten, was den Familien- und Freizeitpark so besonders macht. Hier finden die Besucher nicht Hightechgerät, sondern vor allem ein Angebot, das zur Eigeninitiative einlädt.

Ob das Science-Center »Terra phänomenalis«, die Riesenwohnung, die selbst Erwachsene wieder zu Zweijährigen werden lässt, der Gesteinspfad oder das Bauernstubenmuseum, der Park ist ein Ort des vergnüglichen Lernens. Das bescheinigten bei der Feierstunde die Gäste in ihren Grußworten. »Ich kann mich noch gut daran erinnern, mit welcher Begeisterung mein Sohn nach einem Schulausflug in den Potts Park nach Hause gekommen ist«, schilderte Landrat Ralf Niermann.

»Hier wird der Zusammenhalt der Familie gefördert«

Und auch Karl-Ernst Hunting von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen erinnert sich gerne an die Besuche mit seinen Töchtern in dem Mindener Freizeitpark: »Hier wird der Zusammenhalt der Familie gefördert.« Der Grund: Vieles kann im Potts Park gemeinsam unternommen werden – und das »handmade«.

Dabei kommt der Fahrspaß in vielen Angeboten nicht zu kurz, wovon sich die Jubiläumsgäste bei individuellen Rundgängen ebenfalls überzeugen konnten. Doch auch hier sorgen nicht Riesengeneratoren dafür, dass in den Fahrgeschäften nahezu Schallgeschwindigkeiten erreicht werden. Sondern in den meisten Fällen ist Bein- oder Handarbeit gefragt.

Darauf setzten schon die Eltern von Henrik Pott: seine Mutter Lotte und sein Vater Karl Heinrich, von Haus aus Jurist. Am 28. Juni 1969 öffnete Potts Park als einer der ersten Freizeitparks in der Bundesrepublik seine Pforten. Auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenerz-Zeche begann die Firma Heinrich Pott, die damals Steinbrüche betrieb und im Straßenbau tätig war, ein Freizeitzentrum zu bauen. In den ersten Jahren sollten die wichtigsten Fortbewegungsarten des 20. Jahrhunderts anhand von Originalen und Modellen dargestellt werden.

Dampflok, Transportflugzeug und U-Boot

Eine Dampflokomotive mit angehängtem Speisewagen, ein Transportflugzeug sowie ein Einmann-U-Boot waren einige der ersten Exponate auf dem Parkgelände. Parallel dazu wurden große Modelle von Flughäfen und eine große Modelleisenbahn angelegt – und vor allem tausende Bäume gepflanzt.

Die Betreiber wollten zwar zunächst in erster Linie Erwachsene als Zielgruppe ansprechen, stellten aber im Laufe der Zeit fest, dass diese häufig mit ihren Kindern den Park besuchten. Um somit auch Familien den Aufenthalt attraktiver zu gestalten, begann man für die Kleinen entsprechende Spielmöglichkeiten anzubieten. Einige dieser ersten, auch zum Thema Verkehr passenden Attraktionen sind bis heute erhalten geblieben.

MEhr als 250.000 Besucher 2018

Viele der Angebote entwickelte das Familienunternehmen selbst, fand Firmen im Heimatraum und in der Ferne, die die Ideen umsetzten. Und so zogen immer wieder Unikate in den 1,5 Hektar großen Park ein. Viele der Firmen, die am Potts Park mit »bauten«, waren am Freitag bei der Jubiläumsfeier im ehemaligen Aerodrom vertreten, in dem aktuell eine spektakuläre Lasershow gezeigt wird.

Dass die »einzigartige Mischung aus Spielen und Lernen, die eine Attraktion des Mühlenkreises ist«, wie Landrat Ralf Niermann sagte, von den Besuchern honoriert wird, zeigen die Besucherzahlen. Im vergangenen Jahr wurde die Marke von 250.000 Besuchern geknackt. 28.000 Familienkarten wurden erworben. Und viele dürften beim Familienausflug in den Park ihren Kindern erzählen: »Damit bin ich auch schon gefahren.