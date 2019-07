Am Freitag vor Pfingsten 2019 ist ein 18 Jahre alter Schüler aus Taiwan in der Weser bei Minden abgetrieben. Feuerwehr und Polizei suchten mit einem großen Aufgebot nach dem Jungen, der wenige Tage später tot geborgen wurde. Foto: Christian Müller

Von Florian Weyand

Minden (WB). Warum ist ein 18 Jahre alter Schüler aus Taiwan an Pfingsten 2019 in der Weser bei Minden ertrunken? Diese Frage stellt sich die Polizei auch sieben Wochen nach dem Unglück immer noch. »Die Ermittlungen dauern an«, sagt Polizeisprecher Nils Schröder auf Nachfrage.

Junge (18) trieb beim Schwimmen in der Weser ab

Am Freitagabend vor Pfingsten war der Junge in Minden schwimmen gegangen und dabei abgetrieben, wie die Polizei damals mitteilte. Beamte suchten am Ufer, Feuerwehrtaucher im Wasser nach dem 18-Jährigen, der sich gemeinsam mit einer etwa 60-köpfigen Reisegruppe der Rotarier in Minden aufhielt. Auch ein Hubschrauber kam bei der Suche zum Einsatz.

Die Leiche des Austauschschülers wurde am 11. Juni am Ufer der Weser gefunden. Foto: Christian Müller Die Leiche des Austauschschülers wurde am 11. Juni am Ufer der Weser gefunden. Foto: Christian Müller

Traurige Gewissheit hatten Angehörige und Retter am Dienstag, 11. Juni. Spaziergängen entdeckten die Leiche des Jungen am Ufer der Weser. Der Fundort war etwa fünf Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Mann aus Taiwan beim Baden abgetrieben war.

Weitere Vernehmungen könnten neue Hinweise geben

Die Polizei ist derzeit weiter auf der Suche nach der Unglücksursache. Die Ermittler hoffen, dass weitere Vernehmungen neue Hinweise geben könnten. Die Befragungen werden sich aber noch etwas hinziehen, wie die Polizei mitteilt. »Die Vernehmungen sind sehr umfangreich«, sagt Nils Schröder. Ob dabei mögliche Sprachbarrieren eine Rolle spielen, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Ob bei dem Unglück ein Boot involviert war, das den Taiwanesen touchiert haben könnte, ist derzeit nur Spekulation. Zwar wollen einige Zeugen das gesehen haben, bestätigen kann die Polizei das aber nicht.