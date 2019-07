Minden (WB). Die Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Minden-Lübbecke ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert worden. Im vergangenen Jahr wurde die Stiftung mit dem Kulturförderpreis 2018 ausgezeichnet und geht nun ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges Engagement. Ausgezeichnet wurde die Stiftung für das »herausragende Engagement gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen«.

Mit einem groß angelegten Theaterpräventionsprogramm für Grundschulen, Schulen mit besonderem Förderbedarf und weiterführenden Schulen sowie einem Netzwerk mit ganzheitlichem Ansatz unterstützt die Stiftung der Sparkasse Minden-Lübbecke die Diskussion zu diesem oft noch tabuisierten Thema – und das seit mehr als zehn Jahren. Der besondere Einsatz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen erfährt durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung. »Wir freuen uns sehr über die Nominierung und den damit verbundenen weiteren Schritt in Richtung der Enttabuisierung der Thematik. Sollten wir zu den Preisträgern gehören, so wird der Betrag direkt in unser Stiftungsprojekt fließen«, sagte Volker Böttcher, Vorsitzender des Vorstands der Sparkassenstiftung.

Die Stiftung hat jetzt die Chance, bei der Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken warten Preisgelder in Höhe von je 5000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürger vom 12. September bis 24. Oktober online ab. Infos zu über 700 Preisen für bürgerschaftliches Engagement unter www.deutscher-engagementpreis.de/preiselandschaft.