Von Christian Bröder

Minden/Dortmund (WB). Kick it with coffee! Die Mindener Unternehmensgruppe Melitta setzt ihre Geschichte als Kaffeepartner von Fußballvereinen fort. Nachdem die Kaffee-Experten aus Ostwestfalen bereits seit 2017 mit Manchester United kooperieren, haben sie nun mit Borussia Dortmund eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart.

Mit dem Start der Bundesliga-Saison 2019/2020 ist Melitta offizieller Kaffee-Partner des deutschen Vizemeisters. Die exklusive Partnerschaft ist zunächst auf drei Jahre angelegt und umfasst viele Bereiche.

Plan: mehr als 3,5 Tonnen Kaffee jährlich anliefern

Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben durch Lizenzprodukte und TV-Bandenwerbung in Erscheinung treten. Zudem präsentiert Melitta die offiziellen Pressekonferenzen der Schwarz-Gelben von Trainer Lucien Favre, die im Kampf um die Deutsche Meisterschaft personell mächtig aufrüsten. Sichtbar wird die Partnerschaft des Mindeners Unternehmens mit dem BVB auch im Stadion, in dem das deutsche Familienunternehmen die gesamte Kaffeeversorgung übernimmt. Dabei rechnet das Unternehmen mit Kaffeelieferungen von jährlich mehr als 3,5 Tonnen.

Kaffeebars werden in den Stadionkomplex integriert

Das gelte für die VIP- und Public-Bereiche im Signal Iduna Park, in dem durchschnittlich mehr als 80.000 Fans Spiele des BVB verfolge, genauso wie für die Ausstattung der exklusiven Logen mit Kaffeevollautomaten. Außerdem, so teilt Melitta mit, werden drei Kaffeebars in zwei VIP-Bereiche sowie im Obergeschoss der BVB-Fan-Welt integriert. »Melitta ist mit seinen Produkten weltweit präsent und hat seine Wurzeln in Westfalen, wo ein Pott guter Kaffee zum Lebensgefühl gehört. Das passt zu uns«, wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Mitteilung zitiert.

Auch Götze, Reus & Co. könnten zur Tasse greifen

Nicht ausgeschlossen, dass auch BVB-Stars wie Mario Götze, Axel Witsel und Marco Reus künftig zum Kaffee des ostwestfälischen Konzerns greifen, denn auch die Versorgung des Trainingsgeländes sowie der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund mit Kaffeespezialitäten stellt Melitta ab der kommenden Saison sicher.

»Nach der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit Manchester United sind wir stolz, unser Engagement im Fußball mit einem der erfolgreichsten und beliebtesten Vereine in Deutschland erweitern zu können«, wird Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung zitiert. Melitta sieht großes Potenzial in der Partnerschaft mit dem BVB, der allein in Deutschland 6,7 Millionen Fans hat.