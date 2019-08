Von Andreas Schnadwinkel

»Dass jetzt mit Olaf Scholz ein politisches Schwergewicht unserer Partei seinen Hut in den Ring wirft, ist ein gutes Zeichen und bringt Schwung in die Sache«, sagte Achim Post im Sommerinterview des WESTFALEN-BLATTES.

Scholz’ Bewerbung für die SPD-Spitze dürfe nicht mit der Entscheidung über den Verbleib in der Großen Koalition verknüpft werden. Post: »Die Entscheidung über den Verbleib in der Großen Koalition sollten wir an Inhalten festmachen, nicht an Personen.«

