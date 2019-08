Minden (WB). Donnernde Motorsägen, messerscharfe Äxte und jede Menge Nervenkitzel: Dort, wo sonst die Biathlon-Weltelite um Bestzeiten kämpft, werden am 31. August 2019 die besten Sportholzfäller Deutschlands ihren Kampf um den nationalen Meistertitel austragen – und die Lotto-Thüringen-Arena am Rennsteig in Oberhof zum Beben zu bringen. Auch Silke Palmowski aus Minden, die mittlerweile in Schuttertal (Baden-Württemberg) lebt, geht in Oberhof an den Start, um sich mit der Konkurrenz zu messen.