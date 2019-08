Erneut im Plus: Dr. Olaf Bornemeier, Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken, hat die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgestellt. Unterdessen werden die Pläne des Konzerns für einen Klinikneubau in Bad Oeynhausen konkreter. Foto: Kai Wessel

Minden/Lübbecke (WB). Die Mühlenkreiskliniken (MKK) schreiben zum achten Mal in Folge schwarze Zahlen. Deutschlands zwölftgrößter Klinikkonzern (5000 Mitarbeiter) hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 3,1 Millionen Euro abgeschlossen.

Vorstandsvorsitzender Dr. Olaf Bornemeier (57) erläuterte die Zahlen am Donnerstag im Johannes-Wesling-Klinikum. Er sprach auch von den Plänen zu einem Klinikneubau in Bad Oeynhausen. In diesem Neubau sollen die Auguste-Viktoria-Klinik und das bestehende Krankenhaus Bad Oeynhausen zusammengeführt werden, bei reduzierter Bettenzahl. Als Standort komme, so Bornemeier, ein Areal in unmittelbarer Nähe zum Herz- und Diabeteszentrum in Betracht. Bei einem 1000-Betten-Haus würden die Kosten bei 300 Millionen Euro liegen. Die MKK setzen bei der Finanzierung unter anderem auf Fördermittel von Bund und Land.