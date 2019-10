Bölling ist seit 2017 Dezernentin für Soziales, Gesundheit und Jugend im niedersächsischen Landkreis Uelzen. Zuvor war sie fünf Jahre lang Referentin für Soziales, Jugend, Frauen und Europa der Bremer Bürgerschaft. Begonnen hat die studierte Politik- und Geschichtswissenschaftlerin ihre berufliche Laufbahn bei einer politischen Stiftung. Sie arbeitete zwei Jahre lang in Warschau und anschließend in einer Unterabteilung des Auswärtigen Amtes in Stuttgart. Aufgewachsen ist Bölling in Minden.