Am Samstag gegen 2 Uhr soll sich der Mann Zutritt zur Wohnung seiner Exfreundin an der Neutostraße in Minden verschafft haben. Das teilte die Polizei mit.

In der Wohnung sperrte er sich demnach gemeinsam mit seiner Ex-Freundin (25) im Badezimmer ein und trat und schlug mehrfach auf diese ein. »Nach Eintreffen der Beamten konnte sich die Geschädigte aus dem Badezimmer befreien. Der Beschuldigte ging anschließend auf die Beamten los, konnte jedoch zu Boden gebracht und fixiert werden«, teilte die Polizei weiter mit.

Während des Transportes zum Streifenwagen und der Fahrthabe der Mann dann immer wieder versucht, die Beamten zu bespucken und zu treten. Die Polizeibeamten blieben jedoch unverletzt. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Zudem verblieb er zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Die 25-jährige wurde leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt.