Minden (WB). Am Sonntagabend ist es in Minden zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Ringstraße gekommen. Gegen 23 Uhr betrat eine männliche, maskierte Person den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den 18-jährigen Kassierer, wie die Polizei mitteilte.