Der Unbekannte wird von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am 24. April am frühen Abend innerhalb von knapp 20 Minuten aus den DM-Verbrauchermärkten an der Ringstraße sowie an der Bäckerstraße diverse Artikel im Wert von fast 700 Euro gestohlen zu haben. Zur Tatzeit trug der etwa 30 Jahre alte schwarzhaarige Mann dunkle Nike-Turnschuhe mit der auffälligen Aufschrift »AIR«. Er war mit einem rosafarbenen T-Shirt mit Brustbildaufdruck sowie dunkler Jeans bekleidet. Außerdem führte der mutmaßliche Ladendieb eine dunkle Jacke sowie eine dunklen Umhängetasche mit der Aufschrift »Kylie« am Gurt mit sich. Das athletische Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben. In der Vergangenheit war die Person bereits bei einem ähnlich gelagerten Fall in einer DM-Filiale in Bielefeld in Erscheinung getreten.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses kann das Foto des Mannes nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden. Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden von den Ermittlern unter Telefon 0571/88660 erbeten.